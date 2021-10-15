Москва, 15 октября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В переписи населения, стартовавшей в России 15 октября, используется ряд новаций. Об этом сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

V-2020.org Перепись населения

По словам чиновника, главное новшество сводится к возможности пройти перепись самостоятельно на сайте госуслуг. На данный момент такой возможностью воспользовались почти миллион человек.

«У нас много новаций и пожалуй самая главная, что мы запустили перепись населения на сайте госуслуг. Это удобный формат, который позволяет в условиях пандемии избежать лишних контактов. Среднее время заполнения анкеты будет занимать около 20 минут. Скорость передачи данных у нас обеспечена колоссальная — 350 анкет в секунду», — сказал Смелов.