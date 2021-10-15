Екатеринбург, 15 октября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Екатеринбурге концентрация вредных веществ соответствует норме. По состоянию на 15 октября превышения опасных веществ воздухе не обнаружено, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Смог

В городе продолжают гореть торфяники. Врачи по-прежнему советуют жителям не находиться долго на улице, носить маски и не открывать окна. Роспотребнадзор продолжает контролировать ситуацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днем ранее концентрация вредных веществ в городе была превышена более чем в два раза. Жители жаловались на задымление воздуха.