Ростов-на-Дону, 15 октября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки скончался 31 ковид-пациент. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 октября.

Коронавирус. Иван Шилов

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 24 женщины в возрасте от 51 года до 90 лет и семеро мужчин в возрасте от 41 года до 83 лет. Все заболевшие COVID-19 имели хронические заболевания.

За весь период пандемии жертвами коронавируса стали 7 240 жителей Ростовской области.