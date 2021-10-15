Москва, 15 октября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Гибкость социально-экономической системы России перед лицом новых реалий, в частности, устойчивость и экологичность российской энергетики и транспорта, а также соответствие экспортного потенциала ТЭК глобальной климатической повестке, позволит обеспечить целый ряд стратегических инициатив, утверждённых правительством. Об этом на полях Российской энергетической недели сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Efficientics.com Водород в таблице Менделеева

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Так, проект «Чистая энергетика», направленный на развитие в России сектора такой энергетики за счёт развития возобновляемой генерации, производства и экспорта водорода, а также привлечения «зелёных» инвестиций, позволит снизить воздействие на климат и повысить устойчивость российского ТЭК. Вице-премьер считает, что проект также позволит России «сохранить высокую долю в мировой энергетике, повысить экспортные доходы от производства и поставок за рубеж нового продукта — водорода».

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Ещё один проект — «Чистая энергия» взаимосвязан с инициативой «Электромобиль и водородный автомобиль». При его реализации предлагается стимулировать производство отечественных тяговых аккумуляторных батарей и компонентов к ним, а также водородных топливных элементов. Также предполагается создание с нуля заправочной инфраструктуры на водороде, которая к 2030 году, как ожидается, будет насчитывать 1000 заправок.

«В результате исполнения инициативы в России появится новая отрасль производства автомобилей на водородном топливе, сопровождающаяся строительством сети зарядной инфраструктуры на водороде», — подчеркнул Новак.

В рамках проекта на развитие производства и инфраструктуры предлагается направить более 121 миллиарда рублей, пишет РИА Новости.

Проект «Новая атомная энергетика» направлен на разработку, экспорт и широкое использование реакторов нового образца малой мощности (5−100 МВт). Вице-премьер указал, что в небольших формах атом способен стать ключом к решению проблемы энергоснабжения удалённых населённых пунктов, а также новых промышленных потребителей, замещая углеродную генерацию.