Ростов-на-Дону, 15 октября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Ростовская область третий день обновляет рекорд по коронавирусу. За последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 567 человек. Для сравнения: днём ранее выявили 552 носителя инфекции, передаёт ИА REGNUM15 октября.

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Наибольшее число случаев заражения зарегистрировано в Ростове-на-Дону (194), Волгодонске, Таганроге и Шахтах (по 19), Новочеркасске (18), Новошахтинске (17), Азове (12) и Каменске-Шахтинском (11). Более 16% заразившихся — люди старше 66 лет, около 20% — дети.

В Ростовской области за весь период пандемии выявили 146 499 носителей коронавируса. Выздоровели 125 012 пациентов.