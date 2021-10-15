Москва, 15 октября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Суточный прирост заражений коронавирусом в Москве немного снизился, сообщили 15 октября в оперативном штабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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За последние сутки в городе выявили 6631 случай заражения, что немного ниже, чем днём ранее, 14 октября. Тогда исследования обнаружили вирус у 6712 жителей столицы. Однак по сравнению с показателями двухдневной давности наблюдается активный рост — 13 октября выявили 4410 случаев заражения коронавирусом.

Всего в городе с начала пандемии выявили 1 706 129 случаев заражения коронавирусом.