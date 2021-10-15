Санкт-Петербург, 15 октября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Ленинградской области с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились более 73 тыс. человек. За минувшие сутки в регионе лабораторным путем выявили еще 292 зараженных жителя, это на два случая больше, чем в предыдущие сутки. Об этом 15 октября сообщили в региональном оперативном штабе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число новых инфицированных, как и ранее, отмечено в крупных населенных пунктах Ленобласти, таких как Мурино (32), Кириши (20), Выборг (18), Гатчина (13), Сланцы и Тихвин (по 10).

Всего с начала пандемии в Ленинградской области коронавирусом заразились 73 103 человека. Из них выздоровел 55 021 человек, в том числе 278 пациентов выписаны за прошедший день.

Скончались от COVID-19 в Ленинградской области за последние сутки три человека, на два человека больше, чем сутками ранее. Всего в регионе от ковида умерли 2503 пациента.