Нижний Новгород, 15 октября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. За минувшие сутки 38 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом — максимальный показатель числа умерших за сутки с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о 37 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 7117 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 октября в регионе выявили 695 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым рекордным приростом зараженных за время эпидемии. Накануне сообщалось о 682 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 179 105 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 9733 человека.

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