Афины , 15 октября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Греции за сутки выявили 2601 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщила Национальная организация общественного здравоохранения вечером 14 октября. Накануне в стране сообщалось про 2338 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 687 278 случаев инфицирования. За сутки в стране также зарегистрировано 46 смертей от COVID-19, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 15 289.

В общей сложности 347 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 66 лет, и 79,8% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.