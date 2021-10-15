Санкт-Петербург, 15 октября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге подтверждено 2632 новых случая заражения коронавирусом, это на 287 случаев больше, чем в предыдущие сутки, сообщили 15 октября в федеральном оперштабе.

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Всего за время пандемии в городе подтверждено 657 228 случаев заражения, выздоровел 604 541 человек, в том числе 2359 пациентов были выписаны за последние сутки.

За истекшие сутки в Петербурге констатировали еще 62 смерти, основной причиной которых стала коронавирусная инфекция, это на пять случаев меньше, чем в предыдущий день. Общее число жертв COVID-19 в Петербурге достигло 22 765 человек.