Москва, 15 октября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Суточная смертность от коронавирусной инфекции за последние сутки установила абсолютный максимум, следует из свежей статистики федерального оперштаба, опубликованной 15 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки болезнь унесла жизни 999 человек, что является самым большим показателем с начала пандемии. Прежний максимум достигнут накануне — 985 летальных исходов. Всего от коронавирусной инфекции в России умерли 221 313 человек.

За сутки победили болезнь и были выписаны 22 268 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России вновь обновилось максимальное значение суточного прироста заражений коронавирусом — 32 196 новых случаев заражения.