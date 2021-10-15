Белгород, 15 октября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Быстровозводимый ковидный госпиталь планируют построить в Белгородской области. Об этом 15 октября на своей странице в социальной сети сообщил руководитель регионального департамента строительства и транспорта Владимир Базаров.

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«В правительстве Башкортостана провели консультации с заместителем председателя правительства, затем посмотрел быстровозводимый ковидный госпиталь в Стерлитамаке. На его строительство потребовалось всего 55 дней, начиная с чистого поля и заканчивая благоустройством территории. Губернатор Вячеслав Гладков поручил использовать этот опыт у нас. Задача — максимально быстро воспроизвести такие же модули, с таким же функционалом в Белгородской области. Нам нужны как минимум два таких госпиталя», — написал Владимир Базаров.

Как сообщало ИА REGNUM, власти региона усилили ограничительные меры в борьбе с коронавирусом — в Белгородской области ввели QR-коды. Коечный фонд имеющихся мощностей занят более чем на 90%.