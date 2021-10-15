Афины , , 12:13 — REGNUM Меморандум о взаимопонимании, подписанный Грецией и Египтом 14 октября, «обеспечивает поток зеленой энергии и повышает энергетическую безопасность Европы». Об этом написал премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис в соцсети твиттер.

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Мицотакис добавил, что объединение электросетей «между нашими двумя странами представляет собой смелую стратегическую инициативу».

Меморандум о взаимопонимании, подписанный в Афинах министром энергетики Греции Костасом Скрекасом и министром энергетики и возобновляемых источников энергии Египта Мохаммедом Шейкером, основан на соглашении о разграничении морских зон между Грецией и Египтом, подписанном 6 августа 2020 года, сообщили правительственные источники ранее.

Как ранее заявил Скрекас, объединение электросетей «будет обеспечивать чистую энергию, производимую из возобновляемых источников энергии, для экспорта в северные страны и Европу». Это также ускорит создание энергетического коридора в Восточном Средиземноморье и повысит безопасность и устойчивость энергоснабжения.

Он отметил, что это первое объединение электросетей в Восточном Средиземноморье, которое укрепит региональную интеграцию энергетического рынка, позволяя всем участникам увеличить использование ВИЭ в политике производства энергии.

В свою очередь египетский министр Шейкер подчеркнул, что подписание этого соглашения является одним из наиболее значимых моментов в истории двух стран, и отметил, что Египет вложил значительные средства в производство энергии с использованием возобновляемых источников, которое достигнет 10 ГВт в ближайшие 2 года.