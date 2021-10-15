Нижний Новгород, 15 октября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 15 октября выявили 695 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым рекордным приростом зараженных за время эпидемии. Накануне сообщалось о 682 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 179 105 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки выписаны 520 человек, всего выздоровели с начала пандемии 162 255 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 38 жителей региона. Это очередной максимальный показатель летальных случаев за сутки в регионе с начала пандемии. Общее число жертв COVID-19 достигло 7117 человек. Накануне сообщалось о 37 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 9733 человека.

Напомним, по состоянию на 13 октября в регионе проведено 3 829 543 теста для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 11 034 нижегородца. Охват населения тестированием вырос по сравнению с предыдущей неделей до показателя 432,0.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции, несмотря на постоянно увеличивающийся суточный прирост носителей инфекции, не изменился и составляет 1,05. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 13 октября остаются свободными 14% коек в ковид-центрах.