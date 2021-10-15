Москва, 15 октября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В России вновь обновилось максимальное значение суточного прироста заражений коронавирусом. Это следует из свежей статистики оперативного штаба по борьбе с распространением вируса, опубликованной 15 октября.

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Согласно новым данным, за сутки в РФ выявили 32 196 заражений коронавирусом, что является самым высоким показателем за всю пандемию. Прежний максимум был зафиксирован накануне, 14 октября. Тогда в стране подтвердилось заражение 31 299 человек.

Общее число заражений, по сведениям штаба, составляет 7 925 176 случаев. При этом свыше 6,9 млн человек уже выздоровели.

Среди регионов России по суточном приросту на первом месте находится Москва. В столице за 24 часа выявили 6631 заражение.