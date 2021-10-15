Джакарта, 15 октября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В министерстве связи и информации Индонезии заявили, что в настоящее время государство получило 282 490 700 доз вакцины против коронавируса, сообщает Kompas.

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Индонезия на днях получила 601 380 доз вакцины Pfizer и 672 600 доз вакцины AstraZeneca.

Всего Индонезия получила 16,3 миллиона доз вакцины Pfizer. Власти Индонезии отправили вакцину Pfizer в восемь индонезийских провинций.

Правительство не забывает напоминать общественности о необходимости соблюдения медицинских протоколов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным правительства Индонезии, более 104 млн человек получили первую дозу вакцины от коронавируса.