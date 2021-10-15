Скопье, 15 октября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 14 октября в ходе экономического саммита в Скопье заявил, что его правительство борется с коррупцией и организованной мультиэтничной преступностью. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Office of the Prime Minister of the Republic of Kosovo Премьер-министр Косово Альбин Курти

Курти подчеркнул, что Косово не поддерживает инициативы, в которых Западные Балканы не станут частью Евросоюза.

Комментируя полицейскую операцию по разгрому контрабандистской сети, которая проводилась в ряде городов Косово, включая столицу, Приштину, а также на севере края, политик заявил, что сербские и албанские преступники отлично сотрудничают друг с другом, и что он намерен бороться с преступностью, не взирая на национальность.

Альбин Курти «Думаю, было бы ошибкой воспринимать борьбу с коррупцией и организованной преступностью в политическо-этническом контексте. Мы должны сотрудничать с различными государствами Западных Балкан в борьбе с организованной преступностью».

Напомним, Косово также активно добивается вступления в Интерпол и в этом году получило официальное представительство при этой организации.