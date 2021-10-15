Вашингтон, 15 октября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В США более 100 сотрудников Лос-Аламосской национальной ядерной лаборатории подали иск в суд из-за принуждения их к прохождению вакцинации от COVID-19, сообщает газета The Hill.

(сс) Elvert Barnes Демонстрация против вакцинации в США

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Отмечается, что сегодня, 15 октября, истекает крайний срок для прохождения вакцинации, установленный администрацией для сотрудников.

Таким образом федеральному судье штата предстоит решить, будут ли они уволены или останутся на своих рабочих местах на время рассмотрения заявления.

Сотрудники обвиняют руководство лаборатории одного из крупнейших в США исследовательских центров в том, что оно нарушило их конституционное право.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден 14 октября заявил, что число невакцинированных американцев все еще «неприемлемо высоко», и настоял на том, что мандаты о прививках от COVID-19 для федеральных служащих и частных работодателей помогли увеличить темпы вакцинации.

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