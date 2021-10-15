Кудрин предупредил о марафоне борьбы за сохранение экономики в пандемию
Москва, 15 октября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Правительство РФ должно быть готово к марафону в борьбе с последствиями пандемии коронавируса на фоне новой волны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября, об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.
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"Сегодня можно сказать, что правительство должно быть готово к марафону в этой борьбе с последствиями кризиса и пандемии», — сказал Кудрин.
«Сейчас, во время четвертой волны, мы уже видим пики заболеваемости и смертности, которые даже не были ни при первой и второй волне, а значит, ситуация более сложная, чем была тогда», — подчеркнул он.
При этом, по мнению Кудрина, «правительство лучше справляется с ситуацией».