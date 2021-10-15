Москва, 15 октября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Правительство РФ должно быть готово к марафону в борьбе с последствиями пандемии коронавируса на фоне новой волны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября, об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

"Сегодня можно сказать, что правительство должно быть готово к марафону в этой борьбе с последствиями кризиса и пандемии», — сказал Кудрин.

«Сейчас, во время четвертой волны, мы уже видим пики заболеваемости и смертности, которые даже не были ни при первой и второй волне, а значит, ситуация более сложная, чем была тогда», — подчеркнул он.

При этом, по мнению Кудрина, «правительство лучше справляется с ситуацией».