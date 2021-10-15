Москва, 15 октября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. На состояние экономики в год пандемии коронавируса влияли два серьезных фактора. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Archive.government.ru Антон Силуанов

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

«Два серьезных фактора влияло. Первое — мы ограничивали работу экономики, потому что нужно было обеспечить максимально всеми методами здоровье и жизнь наших граждан, потому что необходимо было время для подготовки системы здравоохранения, были дни, когда мы полностью закрывали экономику», — заявил Силуанов.

Второй фактор — снижение цен на российские энергоносители.

«Два серьезных фактора воздействовало на экономическую динамику и на бюджет. Мы в этих условиях приняли неординарные меры по концентрации ресурсов для того, чтобы преодолеть два сложнейших фактора — снижение доходов системы и борьбу с пандемией», — говорит министр.