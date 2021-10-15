Москва, 15 октября 2021, 11:13 — REGNUM Западные страны пытаются подорвать основы мироустройства, опирающегося на Устав ООН и принципы международной организации, заявил 15 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее лавров заявил, что Североатлантический альянс после ухода из Афганистана стремится передислоцировать свои силы в Азию и направить в регион потоки афганских беженцев.
Глава МИД РФ добавил, что НАТО обходит стороной вопрос об ответственности за последствия своих двадцатилетних экспериментов. Решением проблем предлагается заняться международному сообществу, прежде всего соседям Афганистана, подытожил он.