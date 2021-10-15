Екатеринбург, 15 октября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Свердловской области представители салонов красоты попросили губернатора Евгения Куйвашева смягчить антиковидные меры, сообщают СМИ.

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В своем письме главе региона ассоциация предпринимателей индустрии красоты (АПИК) заявила о бесполезности введения QR-кодов для посещения салонов красоты. По мнению предпринимателей, новые ограничения заставят клиентов пользоваться услугами «серых» салонов, которые составляют в области 80%.

«Салоны красоты — это не места скопления людей», — отметили бизнесмены. Они добавили, что все помещения и приборы регулярно обрабатываются, в салонах работают обеззараживатели воздуха, а на входе у посетителей измеряют температуру.

Напомним, что представители салонов красоты — не первые, кто обращаются к Евгению Куйвашеву с подобной просьбой. Ранее это уже сделали рестораторы и участники фитнес-индустрии.