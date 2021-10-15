Москва, 15 октября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Глава Минфина Антон Силуанов объяснил необходимость введения локдауна в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и объяснил, почему его не ожидается в 2021 году, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

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"Почему нужен был локдаун? Потому что система здравоохранения в тот момент не была еще готова, нужно было время для подготовки коек, которые снабжены кислородом, оборудование. Тогда этого не было. Тогда и были решения по закрытию экономики», — сказал Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Сегодня ситуация другая, есть уже наработанная система, есть работа системы здравоохранения, которая нацелена на то, чтобы бороться с этой непростой инфекцией», — добавил министр.

Он также отметил, что в 2020 году «концентрировали антикризисные ресурсы на поддержку граждан, бизнеса и системы здравоохранения».