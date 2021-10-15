Москва, 15 октября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Москве за четыре дня экспресс-тестирование на заражение коронавирусом прошли 13 тысяч посетителей торговых центров и МФЦ, сообщила 15 октября вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

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С 11 октября в столице работает 20 точек для экспресс-тестирования, они расположены в людных местах — в торговых центрах и центрах госуслуг. За последние сутки, по словам заместителя столичного мэра, проведено свыше 3 тыс. экспресс-тестов, из которых 95% отрицательные и около 150 — положительные.

«Всего за четыре дня экспресс-скрининг прошли 13 тысяч человек, из них более 12 тысяч получили отрицательный результат и только около 650 — положительный», — рассказала Ракова.

Она пояснила, что при получении положительного результата на месте проводится и ПЦР-тестирование. У 78% из тех, чей результат уже готов, заражение подтвердилось.

«Таким образом, мы смогли выявить заболевание на раннем этапе и не допустить дальнейшее распространение инфекции», — заявила заммэра.