Москва, 15 октября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России пока нет оснований для введения общефедерального локдауна из-за пандемии коронавирусной инфекции, несмотря на то, что ситуация с распространением COVID-19 не простая. Об этом 15 октября заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко.

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«Ситуация непростая. Но никаких оснований для введения общефедерального локдауна нет. И я хочу успокоить и бизнес наш, и предприятия, и людей», — сказала в интервью RT Матвиенко.

Она пояснила, что такое решение может иметь «крайне негативные последствия для людей и для страны в целом». Спикер Совфеда считает, что делать это нецелесообразно.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что введение локдауна в любом из регионов России является абсолютно нежелательным сценарием развития событий. Он подчеркнул, что «в приоритете точечные меры, потому что уже наработана определённая методика».

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По словам Пескова, никакой условной черты для принятия российскими властями решительных мер по борьбе с коронавирусной инфекции нет. Это будет зависеть от способности медицинской инфраструктуры справиться с потоком пациентов с COVID-19.