Куала-Лумпур, 15 октября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Малайзии бесплатно предоставит третью дозу вакцины от коронавируса первой группе реципиентов, сообщает Republika.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Вакцину введут жителям в возрасте 60 лет и старше, а также медицинским работникам, прошедшим полную вакцинацию от коронавируса не менее шести месяцев назад.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Малайзии завершило обмен нотами с правительством Палестины на пожертвование 5 миллионов малайзийских ринггитов на восстановление клиники Аль-Римал.