Минздрав РФ утвердил новую версию рекомендаций по лечению COVID-19
Москва, 15 октября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России выпустило обновлённую версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Отмечается, что в обновленных рекомендациях также разъясняются возможности взаимозаменяемости лекарственных препаратов в схемах лечения. Кроме того, представлена информация о новых высокоэффективных противовирусных препаратах.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пригласила в свою научно-консультативную группу по происхождению новых патогенов (SAGO) 26 экспертов, которые снова попытаются определить источник происхождения коронавируса SARS-CoV-2
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