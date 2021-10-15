Москва, 15 октября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России выпустило обновлённую версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Минздрава РФ

«В новой версии рекомендаций обновлены разделы, касающиеся лекарственной терапии: уточнены возможности использования моноклональных антител в терапии коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в обновленных рекомендациях также разъясняются возможности взаимозаменяемости лекарственных препаратов в схемах лечения. Кроме того, представлена информация о новых высокоэффективных противовирусных препаратах.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пригласила в свою научно-консультативную группу по происхождению новых патогенов (SAGO) 26 экспертов, которые снова попытаются определить источник происхождения коронавируса SARS-CoV-2

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