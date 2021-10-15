Тбилиси, 15 октября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 38 093 исследований на SARS-CoV-2 выявили 3270 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 15 октября обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 652 677 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 608 861 победили инфекцию, в том числе 1298 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 9396 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 26 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 5153 пациента, в оборудованных гостиницах — 907.

Днём ранее в Грузии после проведения 52 620 тестов выявили 4212 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 1982 человек, умерли за сутки 38 пациентов с COVID-19.