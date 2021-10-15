Ереван, 15 октября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В аэропорт «Эребуни», находящийся возле Еревана, из России доставили 50 тыс. двойных доз вакцины «Спутник V». Об этом сообщил журналистам второй секретарь посольства РФ в Армении Игорь Ратушняк.

Yarregion.ru Вакцина «Спутник V»

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«Груз предназначен, в частности, для министерства обороны Армении в рамках ранее достигнутых договоренностей», — сказал Ратушняк.

Он добавил, что пока нет данных о том, когда Россия сможет поставить вакцину для гражданского населения Армении. Этот вопрос прорабатывается.

Стоит отметить, что препарат «Спутник V» получил официальное одобрение в Армении 6 сентября. 20 сентября вице-премьер республики Мгер Григорян сообщил, что в стране началась работа по запуску производства вакцины «Спутник Лайт».