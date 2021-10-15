Джакарта, , 10:21 — REGNUM По данным правительства Индонезии, более 104 млн человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 60,4 млн человек.

Усилия правительства по вакцинации пожилых и молодых людей по-прежнему находятся в центре внимания правительства Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, пять граждан Индонезии были репатриированы после того, как Марокко в одностороннем порядке приостановило безвизовый режим для индонезийских граждан.

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