Москва, 15 октября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Самым худшим последствием пандемии COVID-19 может стать селекция людей. Об этом заявила доктор биологических наук, вирусолог Анча Баранова.

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«С точки зрения эволюции самое плохое, что может случиться, — это селекция людей. Наиболее чувствительные генотипы просто меньше размножатся — я не говорю, что вымрут», — отметила она в интервью «Ленту.ру».

Вирусолог пояснила, что непривитая женщина, которая дважды в год болеет COVID-19, родит меньше детей, чем женщина с естественной устойчивостью к коронавирусу и ещё дополнительно вакцинированная. Такая закономерность приведёт к тому, что в среднем популяция людей станет более устойчивой к COVID-19, считает эксперт.

Однако, как напомнила Баранова, подобное уже встречалось в прошлом.

«У большинства европейцев, например, часто отсутствуют гены, продуцирующие один из интерферонов семейства лямбда. А у большинства африканцев они есть. Существует гипотеза, что это из-за какого-то древнего коронавируса, который пришёл к нашим предкам и многих выкосил, — добавила вирусолог. — За несколько поколений частоты генов изменились, безинтерфероновые стали чаще встречаться в популяции».

Баранова подчеркнула, что человечеству ничего не грозит, оно адаптируется ко всему, так как у него «огромное разнообразие генотипов, некоторые из них устойчивы к коронавирусу».

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«Самое ужасное, что может произойти в этот раз, — вовсе не ужасно, ведь такие случаи уже бывали», — отметила вирусолог.

Она добавила, что даже без вакцин и лекарств через два-три поколения генетическая структура человечества изменится, после чего коронавирус уже не сможет так сильно воздействовать на жизнь людей.