Москва, 15 октября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Власти России и Таиланда прорабатывают возможность поставок российских вакцин от COVID-19 Бангкоку, заявил директор Третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев.

Sevdz.ru Вакцина «Спутник V»

«В настоящее время прорабатывается возможность поставки российских антиковидных препаратов в Таиланд, что станет возможным после завершения процедуры официальной регистрации отечественных вакцин местным регулятором», — сказал он РИА Новости.

Он добавил, что профильные структуры двух стран на постоянной основе обсуждают вопросы сотрудничества в области борьбы с инфекционными заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, туристы из России могут отдыхать без карантина на курортах четырех провинций Таиланда.

Вакцинированным «Спутником V» (одобрена только одна российская вакцина) туристам можно отдыхать таких провинциях как — Пхукет, Краби (острова Пхи Пхи, Нгай и пляжи полуострова Рейли), Сураттхани (курорты Самуи, Пханган и Тао) и Пханг Нга (курорт Кхао Лак и острова Яо).