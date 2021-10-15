Москва, 15 октября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила вдвое повысить штрафы для бизнеса за неисполнение предписаний. Об этом говорится в подготовленных службой поправках к законодательству, пишет 15 октября газета «Известия».

Fas.gov.ru Федеральная антимонопольная служба

Поправки в частности готовятся в статью 19.5 КоАП РФ о санкциях за невыполнение в срок предписаний госорганов. В случае с ФАС это, к примеру, игнорирование требований о прекращении злоупотребления доминирующим положением, об остановке картельных соглашений. Для юридических лиц за это предусмотрен штраф до 500 тыс. рублей.

«Служба предложила удваивать штрафы, если гиганты не выполнят те же предписания в новые сроки», — отмечает издание.

Вместе с тем служба предлагает установить предел для санкций, чтобы чрезмерно не нагружать бизнес. Штраф не будет превышать 1/50 совокупного размера выручки нарушителя за год, предшествующий инциденту.

Усилить административную ответственность служба предлагает в случаях, когда её предписание не исполняют два или более раз. То есть санкция коснётся именно злостных нарушителей.

По данным службы, в 2018 и 2019 году было подано по 12 обращений в суд из-за невыполнении предписаний.

Рабочая группа по регуляторной гильотине по развитию конкуренции рассмотрит поправки на заседании 19 октября.

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