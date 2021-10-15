Кишинёв, 15 октября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Большинство депутатов парламента Молдавии в окончательном чтении ратифицировали Стамбульскую конвенцию. Трансляцию из зала заседаний вела пресс-служба законодательного органа.

Socialistii.md Парламент Молдавии

Перед голосованием члены Блока коммунистов и социалистов (БКиС) выступили с резкой критикой этого документа. Они отметили, что в конвенции под видом защиты женщин от насилия поощряется развод и продвигаются ценности ЛГБТ.

«Большинство из вас смотрят в пол от стыда из-за вынужденного голосования. Если вы гордитесь тем, что делаете, знайте — вся страна видит, что вы делаете», — заявил депутат от БКиС Григоре Новак.

Оппозиционные депутаты в знак протеста покинули зал и отказались участвовать в голосовании. За ратификацию конвенции проголосовали 54 депутата пропрезидентской партии «Действие и солидарность».

«Стамбульская конвенция поощряет доносительство, в том числе ложные доносы, даже в том случае, если предполагаемый акт насилия ещё не был совершён, — прокомментировал ситуацию экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон. — Это парламентское большинство в очередной раз доказало, что оно не отражает настроений общества».

Стоит отметить, что положения Стамбульской конвенции, принятой в мае 2011 года, вызывают споры. В России её не ратифицировали. Общественные движения, выступающие в защиту традиционных ценностей, отмечают, что под «ширмой» защиты женщин документ внедряет механизмы разрушения семьи.