Москва, 15 октября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Россия продолжит координировать с Израилем, в том числе на площадке ООН, совместные усилия по противодействию историческому ревизионизму. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в статье к 30-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем, опубликованной 15 октября в израильской газете Yedioth Ahronoth.

Mid.ru Габи Ашкенази и Сергей Лавров

Он подчеркнул, что Россию и Израиль всегда объединяло категорическое неприятие попыток исторического ревизионизма и противодействие искажению генезиса, хода и общепризнанных международно-правовых итогов Второй мировой войны.

«Мы будем и впредь координировать наши усилия, в том числе на площадке ООН, по противодействию этому позорному явлению», — подчеркнул Лавров.

Он указал на то, что в Израиле свято чтут память о решающем вкладе Красной армии в победу над нацизмом. Так, в стране поощряют деятельность ветеранского и соотечественного движений, активно работают с молодёжью. В 2017 году израильский парламент утвердил празднование 9 мая Дня Победы над нацистской Германией.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил об интересе России к продолжению диалога с Израилем по вопросам безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

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