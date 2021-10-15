Ульяновск, 15 октября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Ульяновской области с учетом роста заболеваемости COVID-19 в сжатые сроки отрегулируют работу первичного звена здравоохранения. Соответствующее поручение накануне прозвучало от губернатора Алексея Русских.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Рост числа заболевших привёл к высокой загруженности амбулаторного звена и заполненности госпитальных баз. Утром я посетил поликлинику горбольницы №2. В медучреждении огромный поток больных, в разы больше, чем было в доковидное время. Четыре оператора контактного центра едва справляются с количеством поступающих звонков, медперсонал обслуживает по 400 вызовов на дом в день», — отметил глава области.

Проведение медосмотров и диспансеризации населения, кроме углубленных обследований после СОVID-19, приостановлено для профилактики распространения инфекции в области.

В ковидных госпиталях на 14 октября находились 2194 человека, на амбулаторном лечении — 10 506 жителей. Если раньше высокая заболеваемость отмечалась только в Ульяновске, теперь 60% случаев заражения коронавирусом приходится на районы области, уточнил министр здравоохранения региона Александр Гашков.

С его слов, из-за резкого роста заболеваемости нагрузка на первичное звено возросла практически в 10 раз, также растет заболеваемость среди медиков. К работе в поликлиниках привлекаются ординаторы, студенты-старшекурсники, узкие специалисты специализированных медучреждений, усилена служба неотложной помощи, главврачи ведут прием и дежурства в поликлиниках. Волонтеры привлечены для доставки лекарств больным и работы на обзвон.

ИА REGNUM напоминает, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 87 878 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего победили болезнь 77 206 пациентов, скончались 2772 пациента с коронавирусом.

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