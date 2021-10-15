Екатеринбург, 15 октября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Один из основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин после перенесённого им COVID-19 выписан из 23-й больницы Екатеринбурга. Об этом 14 октября вечером сообщил «Пятый канал».

Oblzdrav.volgograd.ru Больница

Уточняется, что состояние поэта и музыканта улучшилось и врачи приняли решение перевести его в реабилитационный центр.

Напомним, Владимир Бурдин был госпитализирован с COVID-19 в конце августа текущего года с поражением 80% легких и все это время врачи лечили музыканта.