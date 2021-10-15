Баку, 15 октября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 14 октября выявили 1448 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 10 092 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии в республике выявили 496 780 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 476 229 человек, в том числе 847 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находится 13 831 носитель коронавируса.

Всего в стране скончались 6720 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 11 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 1265 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 9 654 тестов. Выздоровевшими медики признали 868 человек. Скончались 17 пациентов с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, что в Азербайджане в течение сентября снижались темпы распространения коронавируса, а также число активных случаев заражения SARS-CoV-2. В октябре эти показатели начали расти.