Москва, 15 октября 2021, 09:05 — REGNUM Соединенные Штаты совершенно не понимают Узбекистана, как и остальные страны, в которые они пытались проникнуть, поэтому их провал неизбежен заявил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, второй болезнью руководства США является страх и навязчивая идея. По его словам, США не умеют делать выводов, поэтому они не способны осмыслить то, что произошло в Афганистане.
По его словам, американцы доказали, будучи во всех странах, в которых они были, что они не понимают их устоев. Они не поняли ни Афганистан, ни Пакистан, ни Китай, ни Вьетнам, ни Корею, ни арабов, ни Латинскую Америку. Поэтому, все попытки США проникнуть в Узбекистан не увенчаются успехом несмотря на то, что он им очень нужен как инструмент войны с Китаем через родственное узбекам уйгурское население.