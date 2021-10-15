Сухум, 15 октября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. 171 новый случай заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение 14 октября в ходе 648 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 293 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 66 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 29 496 носителей SARS-CoV-2. Из них 24 578 признаны выздоровевшими, в том числе 371 — за последние сутки. Всего в стране зарегистрировали 430 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток таких случаев не было.

Днём ранее в Абхазии выявили 158 новых носителей SARS-CoV-2 в результате 521 исследования. Сообщили о двух случаях смерти пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».