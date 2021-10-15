Каракас, 15 октября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Новая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» доставлена в Венесуэлу. Об этом 15 октября сообщили разработчики препарата на странице вакцины в соцсети Twitter.

Minzdrav-irkutsk.ru Вакцина «Спутник V»

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«Более 700 тысяч доз вакцины «Спутник V» сегодня прибыли в Венесуэлу для использования в кампании по вакцинации», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19 «Спутник V» завершил Центр имени Н. Ф. Гамалеи и подал документы для её постоянной регистрации.