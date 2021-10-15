Москва, 15 октября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Об объёмах вакцины от COVID-19 «Спутник V», выпущенной в гражданский оборот Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи рассказал 15 октября директор научно-исследовательского учреждения Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Kremlin.ru Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург

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Гинцбург уточнил, что российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в гражданский оборот выпущено более 62 млн комплектов. Кроме того, директор Центра имени Гамалеи рассказал об окончании пострегистрационных исследований препарата.

Гинцбург добавил, что в настоящее время уже поданы документы для постоянной регистрации вакцины «Спутник V».

Ранее ИА REGNUM сообщало о завершении испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V». Очередная фаза испытаний подтвердила высокую, более 90%, эффективность российской вакцины.