Рига, 15 октября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Сопредседатель межпарламентского совета Украина — НАТО Оярс Калниньш скончался в возрасте 70 лет. Об этом 14 октября сообщил глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев на своей странице в соцсети Facebook.

Смерть

«Всего три дня назад обсуждали с Оярсом Калниньшем планы по продвижению Украины в НАТО, встречи в Одессе в конце октября и весной в Киеве на сессии (Парламентской ассамблеи) НАТО. А сегодня его не стало… Ушел большой друг Украины», — написал он в своем сообщении.

Также свои соболезнования по поводу смерти Калниньша высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в соцсети Twitter.

«Передаю свои соболезнования родным Оярса Кальниныша и народу Латвии по случаю его смерти. Пусть он навсегда запомнится как большой ум, борец за права человека и свободу Латвии от советской оккупации, большой друг Украины и сторонник Крымской платформы», — указал Кулеба.

При этом причины смерти сопредседателя межпарламентского совета Украина-НАТО не уточняются.