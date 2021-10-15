Брюссель, 15 октября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Непривитым от коронавируса гражданам запрещено посещать в Брюсселе массовые мероприятия, больницы, рестораны и культурные учреждения с 15 октября. Такое решение принято правительством Брюссельского федерального региона.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Брюссель. Бельгия

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Люди, прошедшие полный курс вакцинации, получают электронные пропуска с QR-кодами. Власти таким образом намерены избежать новой волны заболевания коронавирусной инфекцией и поднять уровень вакцинации. В столичном регионе он самый низкий для Бельгии — 69% взрослого населения.

Пропуск выдают только тем, кто привился признанными на территории ЕС вакцинами. К таковым не относится, к примеру, российский «Спутник V».

Ограничения действуют в отношении лиц старше 16 лет в самом Брюсселе и его городах-спутниках. Без пропуска можно посещать магазины, офисы и учебные заведения, находиться на открытых террасах ресторанов и пользоваться общественным транспортом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Италии ввели обязательные ковид-паспорта для всех работников государственного и частного сектора.

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