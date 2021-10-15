Кишинёв, 15 октября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 14 октября выявили 1666 случаев заражения коронавирусом в ходе 11 372 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 312 442 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 292 877 человек, в том числе 1387 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 2422 человека с COVID-19, из которых 279 в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 7103 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали 32 таких случая.

Днём ранее в Молдавии выявили 2052 носителя SARS-CoV-2 в результате проведения 11 372 тестов. Выздоровевшими врачи признали 1345 человек, скончались 27 пациентов с COVID-19.