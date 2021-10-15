Москва, 15 октября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Вирус можно заставить «проэволюционировать» в пробирке, и именно такие опыты могли привести к появлению SARS-CoV-2. Об этой версии доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США), вирусолог Анча Баранова рассказала в опубликованном 15 октября интервью «Ленте.ру».

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По её словам, подобные эксперименты учёные могут проводить для разработки вакцины, которая способна «перегнать» вирус. Их называют опытами «по приобретению функций».

«Его необходимо просто проэволюционировать в пробирке и посмотреть, что получится», — сказала Баранова.

Именно такие действия с вирусом некоторые эксперты считают причиной появления COVID-19, добавила она.

Вирусолог отметила также, что с точки зрения эволюции самый плохой вариант развития пандемии коронавируса — это селекция людей. Самые чувствительные к новой болезни генотипы будут меньше размножаться, что через два-три поколения приведёт к изменению генетической структуры человечества.

«Даже без вакцин и лекарств через два-три поколения генетическая структура человечества станет другой — и коронавирусу в ней будет уже не порезвиться», — сказала Баранова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-инфекционистЕвгений Тимаков рассказал, что заболевшие принимают проявления COVID-19 за простуду и не спешат обращаться к врачам. Однако в дальнейшем такая ошибка может привести к смерти.

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