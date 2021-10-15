Москва, 15 октября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Разработчики первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» завершили пострегистрационные исследования препарата. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Цитата из вмдео на YouTube Вакцина «Спутник V»

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Теперь вакцина готова к постоянной регистрации, отметил он.

«Документы [для постоянной регистрации] поданы, и они сейчас рассматриваются», — уточнил в беседе с РИА Новости Гинцбург.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина против коронавируса, разработанная специалистами Центра имени Гамалеи, «Спутник V» была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года и стала первым в мире зарегистрированным препаратом от новой инфекции.

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Добавим, что на сегодняшний день «Спутник V» одобрен в 70 странах мира с общим населением четыре миллиарда человек.