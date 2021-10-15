Москва, 15 октября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. В России сегодня, 15 октября, стартует всероссийская перепись населения. По словам главы Росстата Павла Малкова, организаторы постарались сделать всё, чтобы она стала одной из самых передовых в мире.

Александр Погожев ИА REGNUM Символика переписи населения

«15 октября мы даем старт Всероссийской переписи населения. Это важнейшее мероприятие общенационального значения, ее итоги повлияют на будущее нашей страны, каждого из ее жителей», — сказал он.

По его словам, Росстат и партнеры ведомства провели огромную работу по подготовке переписи.

«Результат нашей совместной работы — 100%-ная готовность к проведению первой цифровой переписи, одной из самых передовых в мире», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов заявил, что перепись — самое масштабное статистическое событие в стране, которое должно быть безопасным и комфортным для всех.

Это одно из важных условий, поэтому в ходе переписи будут строго соблюдаться инструкции Минздрава России и Роспотребнадзора. Среди них: соблюдение социальной дистанции в помещениях стационарных переписных участков, контроль температуры сотрудников, обеспечение масками, регулярная санитарная уборка и проветривание помещения, добавил он.

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