В России стартовала перепись населения
Москва, 15 октября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. В России сегодня, 15 октября, стартует всероссийская перепись населения. По словам главы Росстата Павла Малкова, организаторы постарались сделать всё, чтобы она стала одной из самых передовых в мире.
По его словам, Росстат и партнеры ведомства провели огромную работу по подготовке переписи.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов заявил, что перепись — самое масштабное статистическое событие в стране, которое должно быть безопасным и комфортным для всех.
Это одно из важных условий, поэтому в ходе переписи будут строго соблюдаться инструкции Минздрава России и Роспотребнадзора. Среди них: соблюдение социальной дистанции в помещениях стационарных переписных участков, контроль температуры сотрудников, обеспечение масками, регулярная санитарная уборка и проветривание помещения, добавил он.
Читайте также: Что нужно знать о Всероссийской переписи населения — фоторепортаж