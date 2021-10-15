Манила, 15 октября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Перечень из 49 стран и территорий, при въезде из которых на Филиппины не надо проходить карантин лицам с прививкой от COVID-19, опубликован 15 октября на сайте филиппинской администрации.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Аэропорт

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России в этом списке не оказалось. В перечень включены Китай, КНДР, Новая Зеландия, Польша, Сирия, Туркмения, Таджикистан, Узбекистан и другие страны. Румыния стала единственной страной, откуда на Филиппины пока полностью запрещен въезд.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября заместитель министра здравоохранения Филиппин Мирна Каботахэ заявил, что с 15 октября в стране должна начаться вакцинация от COVID-19 среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет.