Пусан, Южная Корея, 15 октября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В южнокорейском порту Пусан 15 октября случился пожар на российском рыболовном судне «Генерал Трошев». Предварительно известно, что никто из экипажа не пострадал, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя Дальневосточной транспортной прокуратуры. На сайте ведомства официальной информации о происшествии нет.

Судно

Читайте также: В Кронштадте локализовали пожар на корабле

Судно находится в Пусане на плановом доковом ремонте, приписано к порту Находка в Приморье. Возгорание, площадь которого составила 21 кв. метров, произошло при проведении газосварочных работ корейскими рабочими.

Экипаж самостоятельно тушил пожар.

«Генерал Трошев» принадлежит ПАО «Преображенская база тралового флота». Судно построено в 2011 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кронштадтском районе Петербурга пожарные локализовали пожар на корабле. Загорелась надстройка двухпалубного корабля, размером 12×49 метров, находящегося в сухом доке завода.